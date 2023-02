Fiorentina, Italiano: “Verona avversario temibile, ci darà filo da torcere. Mi aspetto una gara difficile” (Di sabato 25 febbraio 2023) Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match di Serie A contro il Verona: “Sarà una gara difficile e piena di insidie, dobbiamo aspettarci di tutto. Il Verona è un avversario temibile, specialmente in casa, e ci darà sicuramente del filo da torcere. Non siamo contenti di come sta andando il campionato, perciò vogliamo accelerare e conquistare i tre punti per risalire la classifica“. “Credo che la vittoria contro il Braga abbia portato entusiasmo. Abbiamo raggiunto un obiettivo e l’abbiamo fatto meritatamente. Siamo felici, ma ora vogliamo ripartire anche in campionato – ha proseguito Italiano – Un giorno di riposo in più è ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Vincenzo, tecnico della, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match di Serie A contro il: “Sarà unae piena di insidie, dobbiamo aspettarci di tutto. Ilè un, specialmente in casa, e cisicuramente delda. Non siamo contenti di come sta andando il campionato, perciò vogliamo accelerare e conquistare i tre punti per risalire la classifica“. “Credo che la vittoria contro il Braga abbia portato entusiasmo. Abbiamo raggiunto un obiettivo e l’abbiamo fatto meritatamente. Siamo felici, ma ora vogliamo ripartire anche in campionato – ha proseguito– Un giorno di riposo in più è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Fiorentina, #Italiano: “#Verona avversario temibile, ci darà filo da torcere. Mi aspetto una gara difficile” - Fiorentinanews : #Italiano: 'La qualificazione ha dato grande entusiasmo, ora giochiamo a mente sgombra. Il #Verona è temibile ma no… - alberettoalbe : RT @SecolodItalia1: La lettera della preside fiorentina è scritta in italiano sbilenco, in burocratese veterostalinista - x810990 : RT @SecolodItalia1: La lettera della preside fiorentina è scritta in italiano sbilenco, in burocratese veterostalinista - Erdosain77 : @SecolodItalia1 il titolo riguardante la lettera della preside fiorentina è scritto in italiano sbilenco, in burocratese veterofascista -