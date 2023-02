Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo accelerare in campionato e guadagnare qualche posizione» (Di sabato 25 febbraio 2023) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club a due giorni dalla sfida contro l’Hellas Verona Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club. BRAGA – «Penso abbia portato una grande soddisfazione a tutti. Questo traguardo era un obiettivo e ci siamo riusciti con grande merito. Siamo tutti contenti, mi auguro porti ai ragazzi grande entusiasmo, abbiamo bisogno di lavorare con serenità e ripartire in campionato». campionato – «Lo diciamo da tanto tempo, Dobbiamo accelerare in campionato e guadagnare qualche posizione. Non siamo contenti di ciò che stiamo facendo in Serie A. Spesso ci abbiamo messo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club a due giorni dalla sfida contro l’Hellas Verona Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club. BRAGA – «Penso abbia portato una grande soddisfazione a tutti. Questo traguardo era un obiettivo e ci siamo riusciti con grande merito. Siamo tutti contenti, mi auguro porti ai ragazzi grande entusiasmo, abbiamo bisogno di lavorare con serenità e ripartire in».– «Lo diciamo da tanto tempo,in. Non siamo contenti di ciò che stiamo facendo in Serie A. Spesso ci abbiamo messo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Fiorentina, ora #Italiano pensa alla #SerieA - sportface2016 : #Fiorentina, #Italiano: “#Verona avversario temibile, ci darà filo da torcere. Mi aspetto una gara difficile” - Fiorentinanews : #Italiano: 'La qualificazione ha dato grande entusiasmo, ora giochiamo a mente sgombra. Il #Verona è temibile ma no… - alberettoalbe : RT @SecolodItalia1: La lettera della preside fiorentina è scritta in italiano sbilenco, in burocratese veterostalinista - x810990 : RT @SecolodItalia1: La lettera della preside fiorentina è scritta in italiano sbilenco, in burocratese veterostalinista -