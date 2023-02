Fiorello, Venier e Giletti: il mondo dello spettacolo rende omaggio a Costanzo (Di sabato 25 febbraio 2023) Da questa mattina un flusso costante di cittadini, amici e colleghi di Maurizio Costanzo sta rendendo omaggio alla camera ardente del conduttore televisivo allestita in Campidoglio. Ad accogliere il feretro, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la prima moglie Flaminia Morandi e i figli Saverio e Camilla. Maria De Filippi insieme al figlio adottivo Gabriele sono arrivati a metà mattina, visibilmente commossi. Anche Giorgia Meloni ha voluto rendere un saluto e un ricordo che lo lega lui come scopritore di talenti. Il premier ha ricordato come le sue prime ospitate TV siano state proprio al Maurizio Costanzo Show. Tra le istituzioni anche le visite del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il Prefetto di Roma Bruno Frattasi, la presidente del ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Da questa mattina un flusso costante di cittadini, amici e colleghi di Mauriziostandoalla camera ardente del conduttore televisivo allestita in Campidoglio. Ad accogliere il feretro, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la prima moglie Flaminia Morandi e i figli Saverio e Camilla. Maria De Filippi insieme al figlio adottivo Gabriele sono arrivati a metà mattina, visibilmente commossi. Anche Giorgia Meloni ha volutore un saluto e un ricordo che lo lega lui come scopritore di talenti. Il premier ha ricordato come le sue prime ospitate TV siano state proprio al MaurizioShow. Tra le istituzioni anche le visite del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il Prefetto di Roma Bruno Frattasi, la presidente del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francoros111 : RT @TV2000it: ??#MaurizioCostanzo | La camera ardente in #Campidoglio con Maria De Filippi, il loro figlio Gabriele, i figli più grandi Save… - AGTW_it : #Costanzo, da Mara #Venier a #Fiorello: tanti volti noti alla camera ardente - infoitcultura : Da Fiorello a Venier, da Meloni a Sangiuliano: il saluto a Costanzo - maina_enrica : RT @TV2000it: ??#MaurizioCostanzo | La camera ardente in #Campidoglio con Maria De Filippi, il loro figlio Gabriele, i figli più grandi Save… - fradurant : RT @TV2000it: ??#MaurizioCostanzo | La camera ardente in #Campidoglio con Maria De Filippi, il loro figlio Gabriele, i figli più grandi Save… -