(Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 febbraio 2023al Campidoglio per portare l'ultimo saluto a. Ecco le immagini.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Costanzo, l'arrivo di Maria De Filippi alla camera ardente: l'abbraccio con uno dei figli e con Fiorello… - localteamtv : Costanzo, arriva anche Fiorello alla camera ardente #MaurizioCostanzo #localteam - MauroCasciari : Dopo la scala, lo specchio rotto, la giacca viola, il sale caduto, mancava solo il gatto nero che attraversa la str… - stalby73 : RT @localteamtv: Costanzo, arriva anche Fiorello alla camera ardente #MaurizioCostanzo #localteam - stalby73 : RT @localteamtv: Costanzo, l'arrivo di Maria De Filippi alla camera ardente: l'abbraccio con uno dei figli e con Fiorello #MaurizioCostanzo… -

Valerio Mastrandrea, Mara Venier, Pierluigi Diaco,, Paola Barale Gianni Ippoliti, Mara ... La premier Giorgia Melonicamera ardente è stata accoglierla il sindaco di Roma Roberto ...Roma, 25 febbraio 2023al Campidoglio per portare l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Ecco le immagini.

Fiorello alla camera ardente di Maurizio Costanzo - Primopiano Agenzia ANSA

Fiorello alla Camera ardente di Maurizio Costanzo Il Sole 24 ORE

Fiorello alla Camera ardente di Maurizio Costanzo Tiscali Notizie

Fiorello alla Camera ardente di Maurizio Costanzo La7

VIDEO: Fiorello alla camera ardente di Maurizio Costanzo - ilGiornale.it ilGiornale.it

Passando da un ingresso laterale, Maria De Filippi è arrivata alla camera ardente allestita in Campidoglio per il marito Maurizio Costanzo, morto ieri all’età di 84 anni. Assieme a lei anche il figlio ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...