Finale Piacenza-Trento in tv domani: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2023 volley (Di sabato 25 febbraio 2023) Sta per terminare l'attesa per Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino, Finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2023 di volley maschile. Le due formazioni rimaste in gara si sfidano nell'atto conclusivo che assegnerà il primo trofeo dell'anno. Da una parte i biancorossi di Massimo Botti, che a sorpresa hanno eliminato la favorita Perugia in tre set. Dall'altra parte della rete ci saranno i ragazzi di Lorenzetti, vittoriosi in rimonta al tie-break sull'Allianz Milano. Chi si aggiudicherà vittoria e trofeo? L'appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 26 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la Finale della Coppa Italia Superlega

