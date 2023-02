Finale Doha: Medvedev troppo forte per Murray (Di sabato 25 febbraio 2023) Un Daniil Medvedev molto concentrato e molto ispirato conquista il titolo Atp di Doha annientando in Finale l'ex numero 1 del mondo Andy Murray, costretto alla resa per 64 64 in un'ora e 46 minuti. La ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Un Daniilmolto concentrato e molto ispirato conquista il titolo Atp diannientando inl'ex numero 1 del mondo Andy, costretto alla resa per 64 64 in un'ora e 46 minuti. La ...

