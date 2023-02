Finale Champions, 800 tifosi del Liverpool minacciano azioni legali contro la Uefa (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il rapporto dell’inchiesta della Uefa sul caos avvenuto alla Finale di Champions a Parigi, la stessa Uefa aveva promesso di rimborsare i tifosi di Liverpool e Real Madrid, anche se fino ad oggi non è ancora stato comunicato un piano per farlo. Adesso pero, scrive il Guardian, gli avvocati che rappresentano oltre 800 tifosi del Liverpool che hanno subito traumi a seguito del caos creatosi durante la Finale di Champions League a Parigi dello scorso maggio hanno formalmente scritto alla Uefa minacciando di intraprendere azioni legali, qualora la Federcalcio europea non li risarcisse adeguatamente per quanto accaduto. Clare Campbell e Jill Paterson, partner di Leigh ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il rapporto dell’inchiesta dellasul caos avvenuto alladia Parigi, la stessaaveva promesso di rimborsare idie Real Madrid, anche se fino ad oggi non è ancora stato comunicato un piano per farlo. Adesso pero, scrive il Guardian, gli avvocati che rappresentano oltre 800delche hanno subito traumi a seguito del caos creatosi durante ladiLeague a Parigi dello scorso maggio hanno formalmente scritto allaminacciando di intraprendere, qualora la Federcalcio europea non li risarcisse adeguatamente per quanto accaduto. Clare Campbell e Jill Paterson, partner di Leigh ...

