Fiamme in una palazzina di Roma, un ferito (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Fiamme nella notte in un appartamento al quarto piano di una palazzina di sette in via Etruria, in zona Tuscolana, a Roma. L'intera unità abitativa è stata avvolta dalle Fiamme, tutti i residenti del condominio sono stati evacuati temporaneamente. Una persona è rimasta lievemente ferita ed è stata affidata alle cure del 118 e un animale domestico, un gatto, è invece deceduto. Non ci sono stati danni strutturali. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri.

