Festival di Berlino 2023, Orso d'oro a 'Sur l'Adamant' di Nicolas Philibert. Miglior contributo artistico all'italiano 'Disco boy' (Di sabato 25 febbraio 2023) Vola su una barca molto "speciale" sulla Senna l'Orso d'oro della 73ma Berlinale, cioè all'emozionante film documentario dell'autore francese Nicolas Philibert, Sur l'Adamant, in cui diversi pazienti psichiatrici vivono l'esperienza di condividere attività artistiche e socialmente utili, esattamente insieme con i loro operatori, tra psicologi, psichiatri e volontari. "Superando le differenze di ciascuno, è la nostra umanità che potrà salvare il mondo", ha dichiarato il 72enne regista di Nancy, osannato dalla giuria internazionale guidata da una spigliata e appassionata Kristen Stewart. Un'edizione, quella del Festival di Berlino 2023, sempre diretta dall'italiano Carlo Chatrian, caratterizzata profondamente dalla politica e dalla cronaca, dalla ...

