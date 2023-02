Ferragni e Fedez stanno insieme, e ce l’hanno detto con una foto su Instagram (Di sabato 25 febbraio 2023) La Royal Family del Bosco verticale, Chiara Ferragni e Federico Lucia, per tutti Fedez, stanno ancora insieme. La notizia, sparata da tutti i quotidiani online o quasi, è importante per due motivi: perché dall’ultima serata di Sanremo, due settimane fa, non si sapeva in che rapporti fossero i coniugi più amati d’Italia, ma anche perché oggi il rapper non è apparso in ottima forma di fronte al suo smartphone mentre rispondeva alle accuse di Selvaggia Lucarelli. È divertente, forse, che sia stata la giornalista del Fatto Quotidiano, che lo accusa di fare beneficienza per Carlo De Benedetti, ovvero il suo ex datore di lavoro, quello che paga chi scrive per Domani, a portare a una riconciliazione per la coppia più invidiata di casa nostra. Perché le malelingue, in giro per internet, sono tante e dicono ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 febbraio 2023) La Royal Family del Bosco verticale, Chiarae Federico Lucia, per tuttiancora. La notizia, sparata da tutti i quotidiani online o quasi, è importante per due motivi: perché dall’ultima serata di Sanremo, due settimane fa, non si sapeva in che rapporti fossero i coniugi più amati d’Italia, ma anche perché oggi il rapper non è apparso in ottima forma di fronte al suo smartphone mentre rispondeva alle accuse di Selvaggia Lucarelli. È divertente, forse, che sia stata la giornalista del Fatto Quotidiano, che lo accusa di fare beneficienza per Carlo De Benedetti, ovvero il suo ex datore di lavoro, quello che paga chi scrive per Domani, a portare a una riconciliazione per la coppia più invidiata di casa nostra. Perché le malelingue, in giro per internet, sono tante e dicono ...

