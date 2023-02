Felice approdo della One 5 1 pure sul Samsung Galaxy M53 in Europa

Leggi su optimagazine

(Di sabato 25 febbraio 2023) L’aggiornamento One 5.1 continua ad essere distribuito su un numero davvero notevole di smartphone. La notizia stupefacente di queste ore è che la nuova interfaccia software è appena giunta anche su un dispositivo entry level come ilM53 5G in. La specifica mossa non era attesa, visto che finora l’update aveva trovato posto quasi esclusivamente sulla serie S e Note del segmento top premium. Il produttore invece avrà pensato bene di portare i cambiamento del recente pacchetto su un dispositivo davvero molto diffuso in tutto il mondo, dal grande successo commerciale. L’aggiornamento One UI 5.1 suiM53 5G è siglato con la versione firmware M536BXXU2CWB3 in. Almeno al momento di questa pubblicazione, la notifica di ...