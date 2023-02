Fedez, perché ha il problema della balbuzie: fan preoccupatissimi (Di sabato 25 febbraio 2023) Personaggi tv. Tanti i fan preoccupati in queste ore per le condizioni di salute di Fedez, che per tranquillizzare quanti lo seguono e gli vogliono bene è intervenuto sui social. Il famoso rapper milanese ha fatto chiarezza circa i suoi problemi di salute attraverso tre filmati su Instagram. Tra mini video con i quali Fedez ha risposto a Selvaggia Lucarelli per il suo ultimo articolo uscito sul «Fatto Quotidiano». Il marito di Chiara Ferragni, infatti, ad un certo punto si è scusato per la sua balbuzie. Leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni e Fedez, in crisi o no? La prima foto insieme dopo Sanremo Fedez anche nella diretta su Youtube in cui parlava del suo podcast di educazione finanziaria è inciampato sulle parole. «Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un ... Leggi su tvzap (Di sabato 25 febbraio 2023) Personaggi tv. Tanti i fan preoccupati in queste ore per le condizioni di salute di, che per tranquillizzare quanti lo seguono e gli vogliono bene è intervenuto sui social. Il famoso rapper milanese ha fatto chiarezza circa i suoi problemi di salute attraverso tre filmati su Instagram. Tra mini video con i qualiha risposto a Selvaggia Lucarelli per il suo ultimo articolo uscito sul «Fatto Quotidiano». Il marito di Chiara Ferragni, infatti, ad un certo punto si è scusato per la sua. Leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni e, in crisi o no? La prima foto insieme dopo Sanremoanche nella diretta su Youtube in cui parlava del suo podcast di educazione finanziaria è inciampato sulle parole. «Vi chiedo scusa per lama è un ...

