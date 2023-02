“Fedez cerca alloggio da Amici”, Ferragnez, la situazione sta degenerando (Di sabato 25 febbraio 2023) Le ultime indiscrezioni sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni hanno lasciato di stucco i fan dei Ferragnez. L’ultimo momento in cui Fedez e Chiara Ferragni compaiono insieme è l’ormai celebre filmato fuorionda dell’ultima serata di Sanremo 2023, dove si vedono i due coniugi discutere in seguito a quanto accaduto poco prima tra il rapper milanese e Rosa Chemical. Come sanno bene tutti coloro che hanno seguito il Festival della canzone italiana, nel corso dell’esibizione di Rosa Chemical – giunto poi ottavo in classifica generale con la sua Made in Italy – è andato in scena un siparietto tra l’artista 25enne e Fedez: i due si sono prima lasciati andare ad un atto sessuale simulato sulla poltroncina dell’Arison, per poi scambiarsi un bacio appassionato. Tra Fedez e Chiara Ferragni sembra andare sempre ... Leggi su grantennistoscana (Di sabato 25 febbraio 2023) Le ultime indiscrezioni sulla crisi trae Chiara Ferragni hanno lasciato di stucco i fan dei. L’ultimo momento in cuie Chiara Ferragni compaiono insieme è l’ormai celebre filmato fuorionda dell’ultima serata di Sanremo 2023, dove si vedono i due coniugi discutere in seguito a quanto accaduto poco prima tra il rapper milanese e Rosa Chemical. Come sanno bene tutti coloro che hanno seguito il Festival della canzone italiana, nel corso dell’esibizione di Rosa Chemical – giunto poi ottavo in classifica generale con la sua Made in Italy – è andato in scena un siparietto tra l’artista 25enne e: i due si sono prima lasciati andare ad un atto sessuale simulato sulla poltroncina dell’Arison, per poi scambiarsi un bacio appassionato. Trae Chiara Ferragni sembra andare sempre ...

