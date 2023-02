FBI International 2 | dal 25 febbraio su Rai 2

(Di sabato 25 febbraio 2023) FBI2 stagione torna in Italia su Rai 2: ecco i dettagli sui nuovi episodi della serie poliziesca targata CBS! Tvserial.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvblogit : FBI International, la stagione 2 su Rai 2: la puntata di sabato 25 febbraio, trama, cast e streaming della serie tv - joaomsqt : Marquei como visto FBI: International - 2x12 - Glimmers and Ghosts - ValtinhoMF : @feltrinoficial Assistindo FBI International - CinespazioBlog : Su Rai 2 arrivano le nuove stagioni di FBI e FBI: International - Fernandaagain : Marquei como visto FBI: International - 2x12 - Glimmers and Ghosts -

A CBS, questi rinnovi seguono quelli delle altre serie drammatiche(per una sesta stagione),(terza stagione),: Most Wanted (quinta stagione), Fire Country (seconda ...I dati delle altre reti: su Rai 2ha interessato 465.000 e 477.000 telespettatori con i due episodi (1,92% e 1,95% di share), Gli specialisti 289.000 telespettatori (1,26% di share);...

FBI International, la stagione 2 su Rai 2: la puntata di sabato 25 febbraio, trama, cast e streaming della serie tv Tvblog

FBI International 2: uscita, cast e streaming TVSerial.it

FBI: International-Bomba sporca su RaiDue - Guida TV Guida TV

FBI, la stagione 5 su Rai 2: la puntata di sabato 25 febbraio, trama, cast e streaming della serie tv Tvblog

"FBI" e "FBI International" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Quando esce FBI International 2 stagione in Italia Dopo la conclusione del primo capitolo in onda lo scorso 11 febbraio su Rai 2, la rete fa sapere che i nuovi episodi della serie poliziesca sono già ...Trama: Al via la seconda stagione di "FBI International", la serie incentrata sulle vicende degli agenti dellInternational Fly Team dellagenzia incaricata di proteggere i cittadini statunitensi ...