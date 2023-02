Fascismo, comunismo, smettiamo di perdere tempo. Il taccuino di Becchetti (Di sabato 25 febbraio 2023) Fascismo, antiFascismo, comunismo. Invece di appassionarsi ad approfondire i nuovi e gravi problemi che abbiamo di fronte l’Italia rischia di ritornare alla contrapposizione sui massimi sistemi del ‘900 che hanno prodotti risultati sanguinosi e disastrosi ma sono nel nostro paese per fortuna ormai passati e tramontati da un pezzo. C’è una superficie della vita politica e sociale online e offline che nasconde spesso ignoranza, superficialità e mancanza di approfondimento consumando energie in una lotta tra bandierine, slogan, appartenenze che fa tanto colore e non risolve nulla delle questioni che abbiamo sul tappeto. Sarebbe bello se i giovani nelle scuole, la stampa e i media si appassionassero alle questioni vere che decidono presente e futuro delle nostre vite. Primo, la popolazione invecchia, la crisi demografica è profonda e ... Leggi su formiche (Di sabato 25 febbraio 2023), anti. Invece di appassionarsi ad approfondire i nuovi e gravi problemi che abbiamo di fronte l’Italia rischia di ritornare alla contrapposizione sui massimi sistemi del ‘900 che hanno prodotti risultati sanguinosi e disastrosi ma sono nel nostro paese per fortuna ormai passati e tramontati da un pezzo. C’è una superficie della vita politica e sociale online e offline che nasconde spesso ignoranza, superficialità e mancanza di approfondimento consumando energie in una lotta tra bandierine, slogan, appartenenze che fa tanto colore e non risolve nulla delle questioni che abbiamo sul tappeto. Sarebbe bello se i giovani nelle scuole, la stampa e i media si appassionassero alle questioni vere che decidono presente e futuro delle nostre vite. Primo, la popolazione invecchia, la crisi demografica è profonda e ...

