F1, ultimi test in Bahrain: ecco come è andata per le due Ferrari (Di sabato 25 febbraio 2023) Quarta e quinta le Rosse di Leclerc e Sainz. Il messicano Perez su Red Bull è il più veloce nell’ultima sessione dei test in Bahrain Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 febbraio 2023) Quarta e quinta le Rosse di Leclerc e Sainz. Il messicano Perez su Red Bull è il più veloce nell’ultima sessione deiin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davide_atta04 : I test di Alfa Romeo li definirei convincenti, non esaltanti per via di qualche problema di affidabilità, ma la lor… - inloouiisarms : io purtroppo ho una sessione da tirare avanti quindi spero di trovare notizie su come sono andati gli ultimi test <3 - ruffadal1974 : RT @ruffadal1974: Mattia/Alberto ecco prova forno. Dopo gli ultimi test con Pagani e la Nazionale Italiana Pizzaioli consegniamo a Lattanzi… - ruffadal1974 : Mattia/Alberto ecco prova forno. Dopo gli ultimi test con Pagani e la Nazionale Italiana Pizzaioli consegniamo a La… - _Alessio002 : @poesiadeimotori E il tracollo incredibilmente a parte vabbè gli ultimi due giri era controllato e minore che con l… -