F1, Toto Wolff: "La nostra macchina non è ben bilanciata, Red Bull e Ferrari ci precedono"

Sono andati in archivio i tre giorni di test di F1 che si sono tenuti sulla pista di Sakhir. Sul circuito del Bahrain le squadre hanno cercato di completare il proprio programma per conoscere al meglio pregi e difetti delle monoposto. In casa Mercedes, la situazione non è delle più rosee. La W14, contrariamente a quella che si sperava, non si è dimostrata all'altezza delle scuderie di riferimento, Red Bull e Ferrari. Una situazione complessa, ammessa anche dal Team Principal della Stella a tre punte Toto Wolff: "La macchina non è assolutamente bilanciata e non siamo veloci come pensavamo. Dobbiamo analizzare i dati e agire per recuperare terreno. In questo momento siamo dietro a Red Bull e anche alla Ferrari, che è molto veloce soprattutto come ...

