F1 | test in Bahrain | primo Perez davanti ad Hamilton Quarto Leclerc

A Sakhir si sono completati iin vista dell'esordio stagionale della F1, in programma il 5 marzo proprio in: il miglior tempo è firmato da Sergio Perez (1:30.305) nel pomeriggio; Lewis Hamilton ha chiuso al secondo ...F1 /2023, classifica Day - 3 Pos. Pilota Team Tempo e mescola Distacco Giri 1 S. Perez Red Bull 1:30.305 (C4) 132 2 L. Hamilton Mercedes 1:30.665 (C5) +0.359 64 3 V . Bottas Alfa Romeo ...

Test in Bahrain, la Ferrari di Leclerc la più veloce al mattino Agenzia ANSA

La tre giorni di test F1 in Bahrain si chiude per la Scuderia Ferrari tra alcune certezze ma anche tra qualche incognita.La RB18 è stata la monoposto aerodinamicamente più efficiente nel 2022, con un basso livello di resistenza all’avanzamento in relazione al carico sprigionato. In aggiunta, la squadra campione del mond ...