Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, test Barhain: vola la Red Bull di Perez, Leclerc quarto - napolimagazine : F1, test Barhain: vola la Red Bull di Perez, Leclerc quarto - apetrazzuolo : F1, test Barhain: vola la Red Bull di Perez, Leclerc quarto - glooit : F1: test Barhain; vola la Red Bull di Perez, Leclerc quarto leggi su Gloo - Davidecampa_ : @dexterisback4 @emanvuele @TonioOfficiaI Ti ricordo che i team avevano già fatto i test a Barcellona, prima di andare in barhain. -

E' la Red Bull guidata da Sergio Perez la più veloce nel terzo giorno diin. Sulla pista di Sakhir che tra una settimana ospiterà il primo gp della stagione di formula 1, il pilota messicano ha chiuso in 1:30.305, precedendo al Mercedes di Lewis Hamilton 1:30.La causa di quella anomalia in pista neiin. Il problema del muso: le cause . Ferrari: il buco sul muso. Come si evince dalle immagini che sono reperibili negli archivi fotografici, ...

F1, test Bahrain: Perez il migliore nel Day-3. Leclerc quarto e Sainz quinto Sky Sport

F1 | Test Bahrain, Giorno 2: Leclerc vola con le C4 al mattino Motorsport.com - IT

F1 test Bahrain: giorno 3, Perez primo davanti a Hamilton. Ferrari: Leclerc 4°, Sainz 5° La Gazzetta dello Sport

F1 / Test Bahrain 2023: classifica Day-3 mattina - Risultati - Motorsport FormulaPassion.it

Formula 1, test Bahrain: Leclerc è il più veloce nella prima parte del day 3 - Sportmediaset Sport Mediaset

F1, Test Day 3: la terza giornata di prove sul circuito di Sakhir in Bahrain ha visto il miglior tempo di Sergio Perez.Terzo giorno Test Bahrain 2023: Con la gomma C4 Sergio Perez registra il miglior tempo con una Red Bull velocissima.