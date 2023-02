F1 | Test Bahrain Perez vola nell' ultima sessione | 4° Leclerc | 5° Sainz

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Al via l'ultima giornata di test dal Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - SkySportF1 : ?? Ferrari veloce sul giro secco con Leclerc Difficoltà nella gestione delle gomme LIVE SU YOUTUBE ?… - SkySportF1 : ? ?????????????? ???? ?????????????? ?????????? ?????????? ???????????? ?? ?????????????? ?????? ???????? ???? ?????????????????? LIVE SU YOUTUBE ? - pciccarone : F.1 TEST BAHRAIN Ferrari Red Bull Mercedes cosa si è capito - TV7Benevento : F1: test Bahrain, Perez leader nella terza giornata e Leclerc 4° - -

Ultima prova generale per i team in vista del Mondiale 2023 di Formula 1 che scatterà il 5 marzo proprio in ...Guarda anche Formula 1 F1,: le foto del terzo giorno di prove Giro secco: Perez davanti, lampo di Bottas L'assalto al crono da parte di Checo è arrivato come detto nell'ultima parte del ...

Test in Bahrain, la Ferrari di Leclerc la più veloce al mattino Agenzia ANSA

F1, test Bahrain: Perez il migliore nel Day-3. Leclerc quarto e Sainz quinto Sky Sport

F1 test Bahrain: giorno 3, Perez primo davanti a Hamilton. Ferrari: Leclerc 4°, Sainz 5° La Gazzetta dello Sport

F1 / Test Bahrain 2023, Day-3, pomeriggio: Perez precede Hamilton e le Ferrari FormulaPassion.it

LIVE F1, Test Bahrain 2023 in DIRETTA: Perez in vetta con le mescole morbide, 3° Leclerc e 4° Sainz OA Sport

Il messicano della RedBull stampa il miglior crono e precede Hamilton e Bottas SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) - Sergio Perez è stato il più veloce ...La RB19 sembra essere la vettura di riferimento del Mondiale che sta per cominciare. Ferrari e Mercedes subito dietro ...