F1 | test Bahrain | Perez leader nella terza giornata e Leclerc 4°

Sakhir, 25 feb. - (Adnkronos) - Sergio Perez è il più veloce nella terza e ultima giornata dei test pre-stagionale sul circuito di Sakhir, sede del Gp del Bahrain, dopo il prossimo fine settimana inizierà il mondiale di F1. Il messicano della Red Bull gira in 1'30"305 precedendo l'inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1'30"664) e l'Alfa Romeo del finlandese Valtteri Bottas (1'30"827). Quarto e quinto tempo per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'31"024) e dello spagnolo Carlos Sainz (1'31"036)

