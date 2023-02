F1 test Bahrain 2023, terza giornata oggi in tv: canale, orario e diretta streaming day 3 (Di sabato 25 febbraio 2023) La terza e ultima giornata dei test di F1 in Bahrain 2023 sarà visibile oggi in tv: di seguito ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del day 3 sul circuito di Sakhir. Ultima giornata in pista per il terzo appuntamento coi test fissato per sabato 25 febbraio. In pista Leclerc e Sainz in quest’ordine tra sessione mattutina e pomeridiana, in Red Bull spazio al solo Perez e riposa Verstappen. Il via a questa ultima giornata di test prima del weekend inaugurale di gara della prossima settimana sarà dato alle ore 08 di sabato 25 febbraio, chiusura alle ore 17.30 con una pausa fissata dalle ore 12.15 alle ore 13.15. ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) Lae ultimadeidi F1 insarà visibilein tv: di seguito ecco le informazioni sudel day 3 sul circuito di Sakhir. Ultimain pista per il terzo appuntamento coifissato per sabato 25 febbraio. In pista Leclerc e Sainz in quest’ordine tra sessione mattutina e pomeridiana, in Red Bull spazio al solo Perez e riposa Verstappen. Il via a questa ultimadiprima del weekend inaugurale di gara della prossima settimana sarà dato alle ore 08 di sabato 25 febbraio, chiusura alle ore 17.30 con una pausa fissata dalle ore 12.15 alle ore 13.15. ...

