F1 test Bahrain 2023 | Leclerc | “Siamo più veloci in rettilineo | ma c’è ancora da lavorare”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Al termine della terza e ultima giornata deiin, Charlesha fatto un punto della situazione con i media presenti nella località mediorientale. “Credo che quest’anno la nostra vettura sia cambiata in alcune sue caratteristiche – ha spiegato il monegasco –: in generale mi aspetto di essere un po’ più veloce ine forse di faticare un po’ di più in curva. Dopo questi tre giorni di, posso dire che stiamolavorando molto per trovare il punto di forza della vettura in termini di assetto. Spero che ci siaun po’ di margine, iservono a questo. Ho provato molti stili di guida diversi. Stamattina mi sembrava di aver trovato un po’ la mia strada, finalmente. Ma abbiamodel lavoro da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Buongiorno con la F1! Al via l'ultima giornata di test dal Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - SkySportF1 : ?? Ferrari veloce sul giro secco con Leclerc Difficoltà nella gestione delle gomme LIVE SU YOUTUBE ?… - SkySportF1 : ? ?????????????? ???? ?????????????? ?????????? ?????????? ???????????? ?? ?????????????? ?????? ???????? ???? ?????????????????? LIVE SU YOUTUBE ? - FormulaPassion : #F1 / Le parole di Leclerc alla fine della tre giorni di test del Bahrain #F1Testing - ddpdj : F1 | Test Bahrain, Giorno 3: l'ultimo acuto è di Perez -

Classifica tempi combinata Classifica piloti per chilometri e giri percorsi Classifica team per chilometri e giri percorsi Classifica power unit per chilometri e giri percorsiF1 2023, ...Si è chiusa sotto la luce dei riflettori delInternational Circuit la tre giorni dipre - stagionali. L'ultima giornata di prove ha visto Charles Leclerc e Carlos Sainz percorrere 143 tornate pari a 774 km, che hanno portato il ...

Test in Bahrain, la Ferrari di Leclerc la più veloce al mattino Agenzia ANSA

F1, test Bahrain: Perez il migliore nel Day-3. Leclerc quarto e Sainz quinto Sky Sport

F1 | Test Bahrain, Giorno 3: l'ultimo acuto è di Perez Motorsport.com - IT

F1 test Bahrain: giorno 3, Perez primo davanti a Hamilton. Ferrari: Leclerc 4°, Sainz 5° La Gazzetta dello Sport

F1 LIVE Bahrain, giorno 3: segui i test Formula 1 in diretta Autosprint.it

Durante questi test le scuderie, con una media di cento giri per ognuno, hanno lavorato per capire come potesse andare il loro passo gara. Utilizzando le miscele di gomme più morbide, come la C3 e la ...Vi riportiamo il testacoda di Oscar Piastri nella terza e ultima giornata di test pre-season sul tracciato del Sakhir, in Bahrain. L'australiano della McLaren, durante il "time-attack" con gomme C5 di ...