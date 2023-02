F1, Sainz: “Test senza intoppi. Non vedo l’ora di tornare in pista” (Di sabato 25 febbraio 2023) “Abbiamo concluso il Test senza intoppi completando il programma previsto per questi tre giorni. Per questo voglio dire grazie a tutta la squadra, sia qui che a Maranello. Oggi ci siamo concentrati su prove di simulazione sia di qualifica che della gara per completare tutte le verifiche che avevamo pianificato. Ora analizzeremo in profondità i dati per arrivare preparati al meglio al primo Gran Premio della stagione“. Questa è l’analisi di Carlos Sainz al termine della terza e ultima giornata dei Test in Bahrain. Il pilota Ferrari ha già la Testa al Mondiale: “Non vedo l’ora di tornare in pista qui fra una settimana”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) “Abbiamo concluso ilcompletando il programma previsto per questi tre giorni. Per questo voglio dire grazie a tutta la squadra, sia qui che a Maranello. Oggi ci siamo concentrati su prove di simulazione sia di qualifica che della gara per completare tutte le verifiche che avevamo pianificato. Ora analizzeremo in profondità i dati per arrivare preparati al meglio al primo Gran Premio della stagione“. Questa è l’analisi di Carlosal termine della terza e ultima giornata deiin Bahrain. Il pilota Ferrari ha già laa al Mondiale: “Nondiinqui fra una settimana”. SportFace.

