F1, Max Verstappen: "Red Bull macchina molto adatta alla gara. Favoriti? Conta solo vincere" (Di sabato 25 febbraio 2023) Archiviata una tre-giorni di test decisamente positiva ed incoraggiante in quel di Sakhir, Max Verstappen si conferma l'uomo da battere in vista del Gran Premio del Bahrein che aprirà tra una settimana il Mondiale di Formula Uno 2023. L'olandese della Red Bull ha impressionato infatti per velocità e soprattutto costanza di rendimento nei long-run, a testimonianza di una notevole gestione delle gomme da parte della RB19. "Mi sono trovato davvero molto bene con la nuova macchina. È stata una ottima partenza, la vettura sta funzionando bene. Tutto quello che abbiamo preparato al simulatore ci ha dato un buon bilanciamento fin da subito e questo è stato molto importante", dichiara il due volte campione del mondo ai microfoni di Sky Sport al termine della sua attività in pista. "Sono soddisfatto dei test.

