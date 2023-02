F1 | Marc Gené | “La Ferrari è migliorata dove volevamo | ma Red Bull molto forte nei long-run”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) I test di Formula 1 a Sakhir si sono conclusi con una manifesta superiorità della Red, grazie a ottimi tempi (e altrettante positive indicazioni raccolte) registrati da Max Verstappen e Sergio Perez; laè sì, ma non quanto basta per raggiungere i dominatori della scorsa stagione. Di seguito, l’analisi ai microfoni di SkySport di: “È stato fatto tanto lavoro in fase di set-up; ricordiamo quanto fatto due anni fa dalla Mercedes a Barcellona, che sembrava in difficoltà, poi ha solo dovuto trovare il set-up giusto. Leclerc da questi test si porta una miglior conoscenza della nuova macchina ma, purtroppo, al tempo stesso, anche incertezze“. F1, Fernando Alonso: “Buone risposte, ma servirà qualche gara per vedere la vera Aston Martin” Prosegue: “Ciò ...