F1 LIVE Bahrain, giorno 3: segui i test Formula 1 in diretta (Di sabato 25 febbraio 2023) 07:38 test F1, giorno 3 Cari amici di Autosprint ben trovati per questa nuova giornata di prove sulla pista del Bahrain. Nel secondo giorno, l'Alfa Romeo ha sorpreso tutti con Zhou. Il cinese è stato ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 25 febbraio 2023) 07:38F1,3 Cari amici di Autosprint ben trovati per questa nuova giornata di prove sulla pista del. Nel secondo, l'Alfa Romeo ha sorpreso tutti con Zhou. Il cinese è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : Ferrari davanti a tutti nel Day-2 in Bahrain LIVE SU YOUTUBE ? - SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - Formula1WM : Segui in diretta su #Formula1.it l’azione dell’ultima giornata di test pre-stagionali del Campionato del Mondo 2023… - F1ingenerale_ : Ultima mattina di test per la Formula 1, segui la cronaca live - fuoripistanet : F1 | LIVE – Bahrain Test Day 3: Comincia l’ultimo giorno -