F1, Leclerc vola sul giro secco nelle prime ore del day-3 di Test a Sakhir! Mercedes in crescita, Red Bull si nasconde (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è appena conclusa la sessione mattutina della terza e ultima giornata di Test ufficiali pre-stagionali della Formula Uno sulla pista di Sakhir, che ospiterà il prossimo weekend il Gran Premio del Bahrein valevole come appuntamento inaugurale del Mondiale 2023. La Ferrari ha risposto presente, effettuando alcune simulazioni di qualifica convincenti con gomme medie e soft per poi continuare a lavorare sulla ricerca del set-up ottimale in ottica gara. Charles Leclerc è stato il più veloce nelle prime quattro ore del day-3, firmando la miglior prestazione cronometrica assoluta dei Test in 1'31?024 con pneumatici C4. Il monegasco della Rossa ha poi fatto un po' di fatica nel long-run con le medie, confermando le difficoltà della SF-23 nella gestione delle coperture sulla lunga distanza a serbatoio pieno ...

