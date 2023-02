F1 | le pagelle dei Test del Bahrain | Red Bull senza punti deboli | Ferrari promettente | rivelazione Aston Martin

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) Calato il sipario sulla tre-giorni didi F1 a Sakhir ed è il momento di fare il bilancio di quanto visto nel corso di queste prove pre-season. Al netto di tutte le possibili variazioni legate a carichi di benzina e mappature di motore usate, andiamo a tracciare il quadro della situazione, valutando i singoli team che sono stati impegnati dal 23 al 25 febbraio.F1 SAKHIR 2023 RED9 – Si riprende da dove si era lasciato. La RB19 è una prosecuzione della RB18, conservando tutto il bene che aveva il modello precedente e migliorandone i particolari. Una vettura pronta per vincere che, tra le mani di Max Verstappen, è pronta per consentire all’olandese di confermarsi campione. La monoposto, nata dalla mente geniale di Adrian Newey, non sembra averee in ...