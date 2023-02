F1, in Bahrain possibile il clamoroso ritorno di Vettel al posto di Stroll in Aston Martin (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Aston Martin non esclude di avere intenzione di chiamare a sorpresa Sebastian Vettel per sostituire l’infortunato Stroll nel Gran Premio del Bahrain di F1, esordio stagionale, e forse nelle gare successive finché il figlio del patron del team non si sarà ripreso del tutto. Sembrava poter tornare in tempo, invece il canadese rischia di star fermo a lungo, e così la scuderia in verde sta pensando al nome del sostituto. Nei test è salito in macchina Felipe Drugovich, ma resta sul piatto anche la possibilità di richiamare il tedesco quattro volte campione del mondo proprio per la sua affinità con questa macchina, guidata fino allo scorso anno prima di lasciare il Circus ritirandosi. Il team principal Mike Krack non ha escluso questa clamorosa soluzione: “Il piano B lo dobbiamo decidere, abbiamo alcuni ... Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) L’non esclude di avere intenzione di chiamare a sorpresa Sebastianper sostituire l’infortunatonel Gran Premio deldi F1, esordio stagionale, e forse nelle gare successive finché il figlio del patron del team non si sarà ripreso del tutto. Sembrava poter tornare in tempo, invece il canadese rischia di star fermo a lungo, e così la scuderia in verde sta pensando al nome del sostituto. Nei test è salito in macchina Felipe Drugovich, ma resta sul piatto anche la possibilità di richiamare il tedesco quattro volte campione del mondo proprio per la sua affinità con questa macchina, guidata fino allo scorso anno prima di lasciare il Circus ritirandosi. Il team principal Mike Krack non ha escluso questa clamorosa soluzione: “Il piano B lo dobbiamo decidere, abbiamo alcuni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #F1, in #Bahrain possibile il clamoroso ritorno di Sebastian #Vettel in #AstonMartin al posto dell'infortunato… - f1world_it : Test Bahrain, day 3: Alfa Romeo in ko, possibile scenario anche per Ferrari? - GryffinLindor : @Fred__18 Federico, possibile che Ferrari semplicemente abbia usato i test in Bahrain come test per i circuiti da m… - Formula1WM : Nel corso dell’ultima giornata di test in Bahrain, #Ferrari andrà a valutare la prestazione della #SF23 sia sul gir… - F1ingenerale_ : Dai primi giorni di test emergono impressioni assai positive nei confronti di Aston Martin: per alcuni potrebbe ins… -