F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo mantenere la calma e concentrarci sullo sviluppo. Finora è andato tutto abbastanza bene” (Di sabato 25 febbraio 2023) Si sono conclusi nel pomeriggio odierno i test per la Formula 1 (in vista della nuova stagione) a Sakhir nel segno della Red Bull: Max Verstappen e Sergio Perez hanno ribadito, ancora una volta, di essere superiori; la Ferrari ha mostrato notevoli miglioramenti, ma la strada da percorrere è ancora lunga, e anche Frederic Vasseur ne è consapevole. Ecco le dichiarazioni del Team Principal della Ferrari, rilasciate ai microfoni ufficiali della Formula 1 e riportate da Speedweek: “Dobbiamo mantenere la calma, perché ad essere onesti non sappiamo cosa stanno facendo le altre squadre durante un test invernale, per esempio con le quantità di carburante e le impostazioni del motore. La cosa più importante è concentrarsi su se stessi e sul proprio lavoro“. F1, Perez svetta con la Red Bull nel day-3 dei Test di ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Si sono conclusi nel pomeriggio odierno i test per la Formula 1 (in vista della nuova stagione) a Sakhir nel segno della Red Bull: Max Verstappen e Sergio Perez hanno ribadito, ancora una volta, di essere superiori; la Ferrari ha mostrato notevoli miglioramenti, ma la strada da percorrere è ancora lunga, e anchene è consapevole. Ecco le dichiarazioni del Team Principal della Ferrari, rilasciate ai microfoni ufficiali della Formula 1 e riportate da Speedweek: “la, perché ad essere onesti non sappiamo cosa stanno facendo le altre squadre durante un test invernale, per esempio con le quantità di carburante e le impostazioni del motore. La cosa più importante è concentrarsi su se stessi e sul proprio lavoro“. F1, Perez svetta con la Red Bull nel day-3 dei Test di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Frederic Vasseur: “Dobbiamo mantenere la calma e concentrarci sullo sviluppo. Finora è andato tutto abbastanza… - Formula1WM : Al termine della tre giorni di test, la #Ferrari lascia il Bahrain contenta del lavoro svolto e dell’affidabilità r… - theshieldofspo1 : Frederic Vasseur soddisfatto dalla Ferrari nei test in Bahrain #TSOS // #F1 // #Motorsport - fishingwithaR18 : 'Frederic, in questo momento dove credi che si posizioni la Ferrari nel gruppo delle scuderie?' 'Mah, di sicuro ne… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: Chris Horner e Frederic Vasseur non concordano con i piloti, che vorrebbero girare il più possibile #F1 #F1Testing ht… -