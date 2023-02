F1, Ferrari meglio sul giro secco, permangono problemi di degrado: Red Bull superiore nella gestione delle gomme (Di sabato 25 febbraio 2023) Calato il sipario sui test pre-season di F1 del Mondiale 2023 di F1. La Ferrari ha concluso l’esperienza sul circuito di Sakhir, in Bahrain, con 417 giri totali, di cui 218 con lo spagnolo Carlos Sainz e 199 con il monegasco Charles Leclerc. Una tre-giorni che ha evidenziato pregi e difetti di una SF-23 che, per quanto si è riusciti a comprendere, non è all’altezza della Red Bull. Se è vero che la Rossa ha confermato doti sul giro secco notevoli, ottenendo riscontri molto veloci in momenti nei quali la pista non era la migliore possibile, pensando soprattutto alla prestazione di Leclerc con temperature molto alte dell’asfalto, nello stesso tempo la criticità sul passo gara è lampante, specialmente se si fa un ragionamento con le mescole C3 (medie). Un aspetto evidenziato dal crollo avuto da Leclerc ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Calato il sipario sui test pre-season di F1 del Mondiale 2023 di F1. Laha concluso l’esperienza sul circuito di Sakhir, in Bahrain, con 417 giri totali, di cui 218 con lo spagnolo Carlos Sainz e 199 con il monegasco Charles Leclerc. Una tre-giorni che ha evidenziato pregi e difetti di una SF-23 che, per quanto si è riusciti a comprendere, non è all’altezza della Red. Se è vero che la Rossa ha confermato doti sulnotevoli, ottenendo riscontri molto veloci in momenti nei quali la pista non era la migliore possibile, pensando soprattutto alla prestazione di Leclerc con temperature molto alte dell’asfalto, nello stesso tempo la criticità sul passo gara è lampante, specialmente se si fa un ragionamento con le mescole C3 (medie). Un aspetto evidenziato dal crollo avuto da Leclerc ...

