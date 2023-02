F1 Ferrari, Leclerc comanda il day - 3 dei test in Bahrain: la classifica (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA - La mattinata del terzo (e ultimo) giorno di test ufficiali di Formula 1 in Bahrain ha visto Charles Leclerc chiudere davanti a tutti. Il monegasco, infatti, con la mescola C4 (che non sarà ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA - La mattinata del terzo (e ultimo) giorno diufficiali di Formula 1 inha visto Charleschiudere davanti a tutti. Il monegasco, infatti, con la mescola C4 (che non sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? #Leclerc primo nei test ? C'è l'incognita ala ??? La mattinata in #Bahrain - Luxgraph : Ferrari, Leclerc primo nei test in Bahrain. Ma c’è l’incognita ala - glooit : F1: test Bahrain; la Ferrari di Leclerc la più veloce al mattino leggi su Gloo - P300it : F1 | Test Bahrain 2023, day 3: Charles Leclerc ok al mattino con la Ferrari SF-23. Bottas KO con l’Alfa Romeo ? di… - gianguksan : RT @AnaCama_5544: Esatto i media italiani non sono da tenere conto se si parla di Leclerc, sono as biased as i tifosi medi italiani che tif… -