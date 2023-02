F1 | Fernando Alonso | “Buone risposte | ma servirà qualche gara per vedere la vera Aston Martin”

Leggi su oasport

(Di sabato 25 febbraio 2023) Si sono conclusi quest’oggi i test della Formula 1 a Sakhir, nel corso dei quali la Red Bull ha mostrato tutta la sua superiorità con Max Verstappen e Sergio Perez. I tre giorni di test sono stati particolarmente utili per, all’esordio con l’in questa stagione. L’asturiano, quest’oggi, ha chiuso in nona posizione (+1.145 dal leader Sergio Perez), rilasciando inoltre un’intervista durante la quale ha ammesso di essere tutto sommato soddisfatto dei risultati e delle indicazioni raccolte, anche se il tempo a disposizione è poco rispetto a quanto andrebbe fatto in pista (ancor di più per un pilota alle prese con una nuova vettura). Di seguito, le dichiarazioni del pilota spagnolo ai microfoni ufficiali della Formula 1, tra test e l’inizio (incombente) della nuova stagione: “Stiamo ancora ...