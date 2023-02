F1, Charles Leclerc: “Non ho trovato il giusto assetto, la Red Bull sembra davanti” (Di sabato 25 febbraio 2023) Calato il sipario sulla tre-giorni di test a Sakhir, in Bahrain, riservata alle monoposto del Mondiale 2023 di F1. In vista dell’esordio iridato, previsto proprio sulla pista citata nel weekend del 3-5 marzo, la Ferrari deve fare i conti con una SF-23 che ha dato riscontri non del tutto soddisfacenti. La macchina del Cavallino Rampante si è confermata molto veloce sul giro secco e dotata in rettilineo, ma non è stata altrettanto convincente sul passo gara e nella percorrenza di curva, se si fa un confronto soprattutto con la Red Bull, parsa il riferimento nel corso delle prove pre-season. A fare il punto della situazione è stato il pilota monegasco Charles Leclerc che, in conferenza stampa, ha parlato molto chiaro: “Devo dire che è andata abbastanza bene, sono state tre giornate intense. Nel primo giorno abbiamo fatto esclusivamente ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Calato il sipario sulla tre-giorni di test a Sakhir, in Bahrain, riservata alle monoposto del Mondiale 2023 di F1. In vista dell’esordio iridato, previsto proprio sulla pista citata nel weekend del 3-5 marzo, la Ferrari deve fare i conti con una SF-23 che ha dato riscontri non del tutto soddisfacenti. La macchina del Cavallino Rampante si è confermata molto veloce sul giro secco e dotata in rettilineo, ma non è stata altrettanto convincente sul passo gara e nella percorrenza di curva, se si fa un confronto soprattutto con la Red, parsa il riferimento nel corso delle prove pre-season. A fare il punto della situazione è stato il pilota monegascoche, in conferenza stampa, ha parlato molto chiaro: “Devo dire che è andata abbastanza bene, sono state tre giornate intense. Nel primo giorno abbiamo fatto esclusivamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DepressedFab : @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari Apri gli occhi, perfavore Charles.. - moonchi94 : RT @wolfsxtar: caro diario, abbiamo finito i test, non ho capito bene come siamo messi, ma secondo me andrà bene quest’anno. sempre se max… - istandrake : @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari forza ferrari - BiaGobbo91 : @Charles_Leclerc @ScuderiaFerrari Dicci che vi siete nascosti ???? - OA_Sport : F1, Charles Leclerc: “Non ho trovato il giusto assetto, la Red Bull sembra davanti” - -