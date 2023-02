F1, Carlos Sainz: “Abbiamo terminato i test senza problemi” (Di sabato 25 febbraio 2023) Sensazioni buone per Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari ha ultimato nel pomeriggio il suo lavoro nei test di F1 a Sakhir, in Bahrain, e il feeling con la SF-23 è stato buono. Nel 2022 non era mancate le difficoltà nell’interpretare la F1-75 dall’inizio, mentre in questo caso l’iberico, probabilmente meglio del suo compagno di squadra Charles Leclerc, ha compreso quale strada seguire per sfruttare le qualità della nuova vettura del Cavallino Rampante. Sainz, infatti, ha messo in mostra una buona simulazione sul passo gara. Una successione di giri apprezzabile, anche se non paragonabile a quella fatta vedere dalla Red Bull, che nel corso della tre-giorni di prove pre-season è stata la migliore nel rapporto velocità/consistenza. Carlos, comunque, è ottimista: “Abbiamo concluso il ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Sensazioni buone per. Lo spagnolo della Ferrari ha ultimato nel pomeriggio il suo lavoro neidi F1 a Sakhir, in Bahrain, e il feeling con la SF-23 è stato buono. Nel 2022 non era mancate le difficoltà nell’interpretare la F1-75 dall’inizio, mentre in questo caso l’iberico, probabilmente meglio del suo compagno di squadra Charles Leclerc, ha compreso quale strada seguire per sfruttare le qualità della nuova vettura del Cavallino Rampante., infatti, ha messo in mostra una buona simulazione sul passo gara. Una successione di giri apprezzabile, anche se non paragonabile a quella fatta vedere dalla Red Bull, che nel corso della tre-giorni di prove pre-season è stata la migliore nel rapporto velocità/consistenza., comunque, è ottimista: “concluso il ...

