Eventi, Museo della Moda: ecco il programma privamera/estate tra mostre, concerti e gran ballo (Di sabato 25 febbraio 2023) Partendo dalle sue radici nel cuore dei Quartieri Spagnoli, ormai brand riconosciuto della napoletanità, il Museo della Moda di Napoli si apre, con la programmazione 2023, ad una nuova dimensione internazionale attraverso un'ampia rete di relazioni e scambi con i più prestigiosi musei europei. Partendo dalla propria specificità del tessile/abbigliamento, il nuovo programma vede coinvolte diverse discipline: Moda e letteratura, Moda e musica, Moda e arte, arricchendo la finalità conservativa con un approccio interdisciplinare, confermando la vision della Presidente d'Elia che ne fa un laboratorio di idee aperto ai giovani designers, al quartiere e alle associazioni. Il primo grande appuntamento in ...

