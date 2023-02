Eurovision 2023, Loreen pronta a tornare in gara e vincere una seconda volta (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel 2012 Loreen ha vinto l’Eurovision Song Contest con la splendida Euphoria. La cantante quest’anno è pronta a fare il suo comeback con un brano davvero bello, Tattoo. Prima di poter volare a Liverpool però Loreen dovrà vincere il Melodifestivalen (la finale sarà l’11 marzo a Stoccolma), spettacolo che da decenni decreta il rappresentante della Svezia all’Eurovision. Loreen – Tattoo (1:30 minute version) pic.twitter.com/Kr8c10JbBX — ????? (@sunabouttorise) February 24, 2023 Loreen Tattoo Full Performance pic.twitter.com/Q0ca51MRQD — LUKE? (@flukey95) February 24, 2023 Loreen – Tattoo Rehearsal Clip #Melfest pic.twitter.com/7QCzN0cQnO — ??????? (@vodimtenigranku) February 24, ... Leggi su biccy (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel 2012ha vinto l’Song Contest con la splendida Euphoria. La cantante quest’anno èa fare il suo comeback con un brano davvero bello, Tattoo. Prima di poter volare a Liverpool peròdovràil Melodifestivalen (la finale sarà l’11 marzo a Stoccolma), spettacolo che da decenni decreta il rappresentante della Svezia all’– Tattoo (1:30 minute version) pic.twitter.com/Kr8c10JbBX — ????? (@sunabouttorise) February 24,Tattoo Full Performance pic.twitter.com/Q0ca51MRQD — LUKE? (@flukey95) February 24,– Tattoo Rehearsal Clip #Melfest pic.twitter.com/7QCzN0cQnO — ??????? (@vodimtenigranku) February 24, ...

