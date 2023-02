Eurorivali | Francoforte in campo contro il Lipsia | la formazione di Glasner

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 25 febbraio 2023) Oggi 25 febbraio in, per il massimo campionato tedesco della Bundesliga, l’avversaria del Napoli negli ottavi di Champions League, l’Eintrachtscenderà inper sfidare l’RBin un match di altissimo livello per tutto il panorama tedesco.ha scelto di optare per il turn over visto i tanti impegni della Aquile. Questa laufficiale della squadra: Trapp; Smolic, Hasebe, Lucas Melo; Max, Rode, Sow, Knauff; Kamada, Lindstrom; Kolo Muani. I giocatori risparmiati dal turno over del tecnico sono Ndicka, Jakic, Gotze e Buta. L'articolo proviene dapiedeazzurro.com.