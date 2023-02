(Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb (Adnkronos) - "Auguri dia voi due, non ciogni giorno. Dovrete scegliere delle priorità e su quello disciplina. Questo non è un partito anarchico o assembleare, dove tutti devono concordare su tutto. E' un partito democratico, con tutte le difficoltà che questo implica". Lo ha detto Emmanel suo intervento al Congresso dindo' ilRiccardo-Federicoalla guida del partito come, rispettivamente, segretario e presidente. "Sono contenta, incuriosita o interessata all'innesto di, sarà un'altra sfida. Non so quanto le vostre storie politiche e personali riusciranno ad amalgamarsi, forse ci riusciranno proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : +Europa: Bonino battezza ticket Magi-Pizzarotti, 'buon lavoro, non ci fate arrabbiare' - - Piu_Europa : RT @manu_gira: Emma Bonino al III Congresso Nazionale di Più Europa a Roma: “E sempre più importante un Europa federale e federalista. Vann… - manu_gira : Emma Bonino al III Congresso Nazionale di Più Europa a Roma: “E sempre più importante un Europa federale e federali… - vittrakkia : @Piu_Europa Emma Bonino prossimo Presidente della Repubblica - SLN_Magazine : +Europa, alta tensione: Bonino blinda logo, ira Pizzarotti. Leggi l'articolo cliccando qui ?? -

AGI - 'Non ho cambiato opinione: bisogna nel modo migliore continuare ad aiutare gli ucraini ad aiutare loro stessi ' a difendersi dall'aggressione scatenata da Mosca. Emma, leader di +, non ha dubbi, e in un colloquio con l'AGI, nell'anniversario dello scoppio del conflitto in Ucraina conferma la necessità di proseguire sul sostegno a Kiev contro la Russia .Draghi, Casini,, S. Craxi, La Russa, Pinotti, Salvini ... 2 mar 2022 Senato. Puntata di "La guerra di Putin in Ucraina, il Governo Draghi, l', la comunità internazionale" di venerdì 24 febbraio 2023 ...

+Europa: Bonino battezza ticket Magi-Pizzarotti, ‘buon lavoro, non ci ... Il Sannio Quotidiano

+Europa, blitz di Bonino & C anti Pizzarotti 24Emilia

+ Europa a congresso, la sfida tra Pizzarotti spaventa i fedelissimi di Bonino: "Dietro di lui c'è Calenda" la Repubblica

Al congresso di Più Europa la scelta è tra un ex senatore dipietrista e un ex sindaco grillino Linkiesta.it

Metropolis/264 - 'Voto di gruppo'. Meloni è sola in Europa Ospiti: Bonino, D'Amato, Majorino e Mulè. Con Assante, Giannini e Mauro (integrale) Repubblica TV

Roma, 25 feb (Adnkronos) – “Questo sistema belga di segreto e poi scopri che stanno su tutti i giornali le veline del procuratore mi lascia perplessa. Non so quanto andrà avanti questa telenovela, ma ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...