Eurolega basket, Bologna-Baskonia 88-83, Scariolo: "Sono orgogliso di questa partita"

Dopo la vittoria arrivata in casa contro Baskonia per 88-83 in Eurolega, il coach della Virtus Bologna, Sergio Scariolo ha parlato al sito del club. Ecco le sue parole: "Sono estremamente orgoglioso della gara giocata, abbiamo disputato una partita solida dall'inizio alla fine. Siamo stati in grado di rientrare dopo gli errori e gli scivoloni commessi di seguito ma siamo rimasti in controllo battendo veramente un ottima squadra. Ringrazio i nostri tifosi che Sono stati di grande supporto, come sempre, specialmente quelli che erano in Torino settimana scorsa. Voglio ringraziare anche il mio staff per l'incredibile lavoro, perché tantissimi giocatori hanno bisogno di assistenza quotidiana perché uno era con la febbre ieri sera, mentre uno era con la nazionale e ..."

