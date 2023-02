ESCLUSIVA WEB TV: la visita alla comunità di Arquata. Le voci di DG, DS, Sindaco e calciatori. (Di sabato 25 febbraio 2023) All’interno della sezione ESCLUSIVE della WEB TV è disponibile il resoconto video della visita dell’Ascoli Calcio alla comunità di Arquata del Tronto. E’ possibile ascoltare le voci del Direttore Generale Verdone, del Direttore Sportivo Valentini e del capitano Dionisi a bordo del pullman ufficiale “Reali Bus”, che ha condotto la delegazione bianconera nel borgo Arquatano. Le immagini dell’accoglienza riservata ai bianconeri dal Primo Cittadino Michele Franchi, dagli alunni della scuola “Specchio dei tempi” e dai rappresentanti del Club “Fedelissimi Arquata”. Nella seconda parte del video le dichiarazioni di Forte, Eramo, Mister Breda e del Primo Cittadino Franchi. VIDEO ESCLUSIVA WEB TV: Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: ... Leggi su seriea24 (Di sabato 25 febbraio 2023) All’interno della sezione ESCLUSIVE della WEB TV è disponibile il resoconto video delladell’Ascoli Calciodidel Tronto. E’ possibile ascoltare ledel Direttore Generale Verdone, del Direttore Sportivo Valentini e del capitano Dionisi a bordo del pullman ufficiale “Reali Bus”, che ha condotto la delegazione bianconera nel borgono. Le immagini dell’accoglienza riservata ai bianconeri dal Primo Cittadino Michele Franchi, dagli alunni della scuola “Specchio dei tempi” e dai rappresentanti del Club “Fedelissimi”. Nella seconda parte del video le dichiarazioni di Forte, Eramo, Mister Breda e del Primo Cittadino Franchi. VIDEOWEB TV: Fonte articolo e foto: www.ascolicalcio1898.it seriea24.it: ...

