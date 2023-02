Eric Bischoff: “Non sono sicuro che Cody Rhodes avrebbe avuto molto successo in WCW” (Di sabato 25 febbraio 2023) Cody Rhodes è pronto a sfidare Roman Reigns per l’Undisputed WWE Universal Championship nell’evento principale di WrestleMania 39. Cody è stato reso un protagonista sin dal suo ritorno in WWE lo scorso anno. Tuttavia, l’Hall of Famer della WWE Eric Bischoff ritiene che l’AmErican Nightmare non avrebbe raggiunto il suo attuale livello di successo se avesse fatto parte della WCW ai tempi del suo massimo splendore. Durante un’intervista con Wrestle Binge, Eric Bischoff ha affermato che Cody Rhodes non sarebbe stato così importante o degno di nota come l’nWo in WCW. Tuttavia, Bischoff, che è un fan di Rhodes, ha elogiato a prescindere il lavoro ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 25 febbraio 2023)è pronto a sfidare Roman Reigns per l’Undisputed WWE Universal Championship nell’evento principale di WrestleMania 39.è stato reso un protagonista sin dal suo ritorno in WWE lo scorso anno. Tuttavia, l’Hall of Famer della WWEritiene che l’Aman Nightmare nonraggiunto il suo attuale livello dise avesse fatto parte della WCW ai tempi del suo massimo splendore. Durante un’intervista con Wrestle Binge,ha affermato chenon sarebbe stato così importante o degno di nota come l’nWo in WCW. Tuttavia,, che è un fan di, ha elogiato a prescindere il lavoro ...

