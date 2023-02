Energia, Ucraina e non solo. L’agenda dell’incontro Netanyahu-Meloni (Di sabato 25 febbraio 2023) Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, è atteso in Italia nelle prossime settimane per incontrare Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Lo ha confermato il suo ufficio, come riporta il quotidiano locale Israel Hayom. Secondo quanto confermato da fonti italiane a Formiche.net e riportato da fonti israeliane all’Agenzia Nova il leader israeliano potrebbe essere a Roma il prossimo 9 marzo. È attesa nelle prossime settimane anche una visita in Israele di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, invitato dall’omologo Eli Cohen in occasione della loro telefonata a metà gennaio. Per Netanyahu sarebbe la prima visita in Italia dopo quella del 2015, in forma privata, a Milano per Expo 2015, e la sua terza tappa all’estero dopo aver ripreso la guida del governo israeliano. Nelle scorse settimane si è ... Leggi su formiche (Di sabato 25 febbraio 2023) Benjamin, primo ministro israeliano, è atteso in Italia nelle prossime settimane per incontrare Giorgia, presidente del Consiglio. Lo ha confermato il suo ufficio, come riporta il quotidiano locale Israel Hayom. Secondo quanto confermato da fonti italiane a Formiche.net e riportato da fonti israeliane all’Agenzia Nova il leader israeliano potrebbe essere a Roma il prossimo 9 marzo. È attesa nelle prossime settimane anche una visita in Israele di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, invitato dall’omologo Eli Cohen in occasione della loro telefonata a metà gennaio. Persarebbe la prima visita in Italia dopo quella del 2015, in forma privata, a Milano per Expo 2015, e la sua terza tappa all’estero dopo aver ripreso la guida del governo israeliano. Nelle scorse settimane si è ...

