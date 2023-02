Emulatori PC per giocare a Playstation, XBox, Nintendo e Sega (Di sabato 25 febbraio 2023) Gli Emulatori su PC esistono dalla notte dei tempi e sono utilizzati per installare vecchi giochi su PC, in particolare per giocare ai titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi tra gli anni'80 e '90. Si tratta sempre di programmi sviluppati da programmatori amatoriali (non sono affiliati ai produttori di console), per Windows Linux e Mac, che, affezionati ad una particolare console, vogliono far girare i videogiochi di una volta sul PC. Nella guida che segue vi mostreremo quali sono i programmi per emulare su PC le console Playstation, XBox, Nintendo e Sega, così da poter trasformare il nostro computer in una sala giochi dove sono presenti tutti i giochi delle vecchie glorie. Vi ricordiamo che scaricare le ROM dei giochi e i BIOS delle console è contro la legge: usate gli ... Leggi su navigaweb (Di sabato 25 febbraio 2023) Glisu PC esistono dalla notte dei tempi e sono utilizzati per installare vecchi giochi su PC, in particolare perai titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi tra gli anni'80 e '90. Si tratta sempre di programmi sviluppati da programmatori amatoriali (non sono affiliati ai produttori di console), per Windows Linux e Mac, che, affezionati ad una particolare console, vogliono far girare i videogiochi di una volta sul PC. Nella guida che segue vi mostreremo quali sono i programmi per emulare su PC le console, così da poter trasformare il nostro computer in una sala giochi dove sono presenti tutti i giochi delle vecchie glorie. Vi ricordiamo che scaricare le ROM dei giochi e i BIOS delle console è contro la legge: usate gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Iris97022207 : @gigi52335676 Sì !Anche se mi sembrano emulatori sfigati col bisogno di questi atteggiamenti per sentirsi potenti r… - Giamiii : RT @BettaParmi: @GoalItalia Il bello è che le tv non hanno inquadrato l invasore di campo per non alimentare altri emulatori ma questo schi… - BettaParmi : Il bello è che le tv non hanno inquadrato l invasore di campo per non alimentare altri emulatori ma questo schifo s… - BettaParmi : @GoalItalia Il bello è che le tv non hanno inquadrato l invasore di campo per non alimentare altri emulatori ma que… - VincenzoRanall2 : Secondo me commentare e dare queste notizie è un errore, perché gli imbecilli sono principalmente emulatori. Anche… -