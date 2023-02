Empoli, Zanetti: “Napoli ingiocabile. Ha ridicolizzato la vincitrice dell’Europa League” (Di sabato 25 febbraio 2023) L’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti ritiene che il Napoli è ingiocabile ed ha ridicolizzato la vincitrice dell’Europa League Anche l’Empoli si aggiunge al novero delle squadre che cede al cospetto del Napoli. In sala stampa l’allenatore azzurro Paolo Zanetti risponde alle domande dei giornalisti. Il trainer toscano parla subito dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli. Mister, è rammaricato dal fatto che l’Empoli poteva fare qualcosa di più contro il Napoli? Credo che il Napoli sia una squadra ingiocabile perché fa tutte le fasi in maniera perfetta. Non sono contento di quello che abbiamo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 febbraio 2023) L’allenatore dell’Paoloritiene che iled halaAnche l’si aggiunge al novero delle squadre che cede al cospetto del. In sala stampa l’allenatore azzurro Paolorisponde alle domande dei giornalisti. Il trainer toscano parla subito dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti, tecnico del. Mister, è rammaricato dal fatto che l’poteva fare qualcosa di più contro il? Credo che ilsia una squadraperché fa tutte le fasi in maniera perfetta. Non sono contento di quello che abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Empoli-Napoli, Zanetti: 'Loro impressionanti, ma potevamo far meglio' - napolipiucom : Empoli, Zanetti: 'Napoli ingiocabile. Ha ridicolizzato la vincitrice dell'Europa League' #CalcioNapoli #Empoli… - storico900 : RT @tuttonapoli: Empoli, la resa di Zanetti in conferenza: 'Napoli ingiocabile, in A non c'è più discussione' - carminemegna : Complimenti a Zanetti prima xche l Empoli ha giocato e poi xche è uno dei pochi che ha detto chiaramente oggi il Na… - cronachecampane : Empoli, l’elogio di Zanetti: “Questo Napoli visto dal vivo è impressionante” -