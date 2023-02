Empoli | Zanetti | Napoli impressionante in tutte le fasi' '

(Di sabato 25 febbraio 2023) Paolo, allenatore dell', ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con il. Queste le sue parole: "Sono contento che non molliamo mai. Ile' impressionate inle. Abbiamo preso gol su due errori commessi. -afferma- Ci portiamo a casa una bellissima esperienza. Siamo una squadra molto giovane. Da questo tipo di partite possiamo apprendere qualcosa, me compreso. Sicuramente abbiamo avuto un po' di timore dell'avversario. -prosegue- Ilha ridicolizzato la squadra che ha vinto l'Europa League poco fa. Abbiamo provato ad andare sugli esterni. Era veramente dura incontrare il, ci siamo tolti il dente. Ilnon e' solo palleggio, serve ...

Commenta per primo- Napoli 0 - 2 Vicario 6 : la prima mezza incertezza del suo campionato regala ad Osimhen il ...5,5 : due errori inusuali della sua difesa permettono sl Napoli di ...Tra i ragazzi di, a parte Vicario, si salavano davvero in pochi. Ismajli e Osimhen rompono gli indugi . Mario Rui ingenuo, ma il Napoli regge .- Napoli: le pagelle dei toscani . ...

