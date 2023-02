Empoli | tegola per Zanetti | probabile assenza di Caputo contro il Napoli

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nella giornata odierna, 25 febbraio, alle ore 18:00 andrà in scena la gara, valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, tra l’e ilallo stadio Carlo Castellini. La formazione di Paolodovrà fare a meno degli squalificati Akpra Akpro e Samuele Brinidelli, e dell’infortunato Nicolò Cambiaghi. Intanto, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport: anche Francescopotrebbe saltare il match, l’attaccante avrebbe riscontrato dei problemi al tendine. Oggi verranno valutati gli esami, in tal caso, sarebbe pronto Roberto Piccoli. L'articolo proviene dapiedeazzurro.com.

