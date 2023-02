Empoli-Napoli, Spalletti: “Farsi espellere è sintomo di poca maturità” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 25 febbraio è andata in scena la sfida, valida per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A 2022-2023, tra il Napoli e l’Empoli. Al termine della gara l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti ha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di Dazn: “Farsi espellere è sintomo di poca maturità e questo cozza con quanto fatto dalla squadra sul campo. Però sono cose che a volte nel calcio si verificano. L’essenziale è che gli altri si compattino per sopperire. Empoli-Napoli, Spalletti: “Lobotka riesce ad opporsi a tutti” Luciano SpallettiIl tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha poi proseguito: “Nel secondo tempo i ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 25 febbraio è andata in scena la sfida, valida per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A 2022-2023, tra ile l’. Al termine della gara l’allenatore degli azzurri Lucianoha commentato la vittoria degli azzurri ai microfoni di Dazn: “die questo cozza con quanto fatto dalla squadra sul campo. Però sono cose che a volte nel calcio si verificano. L’essenziale è che gli altri si compattino per sopperire.: “Lobotka riesce ad opporsi a tutti” LucianoIl tecnico del, Luciano, ha poi proseguito: “Nel secondo tempo i ...

