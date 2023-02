Empoli-Napoli, Spalletti: “Elmas ha disputato una bellissima partita” (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 25 febbraio si sono affrontati nella sfida, valida per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A 2022-2023, tra il Napoli e l’Empoli. Al termine della partita l’allenatore degli azzurri Luciano Spalletti ha commentato la prestazione degli azzurri ai microfoni di Dazn: “Elmas ha disputato una bellissima partita. Si è reso disponibile in un modo incredibile, ci ha permesso di non subire l’inferiorità numerica. Questo è l’atteggiamento che voglio vedere. Oggi rischiavamo di essere a un livello inferiore di lotta. Contro l’Empoli non è semplice, perché corrono oltre i 100 minuti. Hanno la qualità di giocare con lo stesso ritmo sempre. Tuttavia, noi siamo stati costanti e abbiamo avuto anche disponibilità fisica”. L'articolo ... Leggi su contropiedeazzurro (Di sabato 25 febbraio 2023) Il 25 febbraio si sono affrontati nella sfida, valida per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie A 2022-2023, tra ile l’. Al termine dellal’allenatore degli azzurri Lucianoha commentato la prestazione degli azzurri ai microfoni di Dazn: “hauna. Si è reso disponibile in un modo incredibile, ci ha permesso di non subire l’inferiorità numerica. Questo è l’atteggiamento che voglio vedere. Oggi rischiavamo di essere a un livello inferiore di lotta. Contro l’non è semplice, perché corrono oltre i 100 minuti. Hanno la qualità di giocare con lo stesso ritmo sempre. Tuttavia, noi siamo stati costanti e abbiamo avuto anche disponibilità fisica”. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : 8 vittorie di fila per il #Napoli e 8 partite di seguito in gol per #Osimhen. Continua il dominio azzurro in… - FBiasin : La partita dopo l'impegno in #Champions, in genere, è una sofferenza per tutti. Il #Napoli ha avuto zero problemi… - EmpoliFC : Alle 18.00 al Castellani la sfida contro il Napoli: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Vicario; Henderson, Satrian… - dukeby : RT @Interistadoc10: Se l'Empoli rimonta in questi 15 minuti con uno in più, il campionato potrebbe essere ufficialmente riaperto: immaginat… - enparaguaynet : Napoli vence al Empoli y marcha triunfante al ansiado Scudetto - -